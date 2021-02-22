Rus Orion İHA’sı, teröristlere ait mevzilere 17 saldırı gerçekleştirdi

.Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan habere göre, çöl kamuflajlı Orion insansız hava aracı, Suriye’de kullanıldı. Orion, 38 uçuş gerçekleştirirken, bu uçuşların 17’sinde teröristlere ait mevziler vuruldu.

İHA’nın gerçekleştirdiği uçuşlardan 20’si keşif amaçlıydı. Diğer uçuş ise başka nedenlerle gerçekleştirildi.

Yayınlanan görüntülerde teröristlere ait mevzilerin vurulduğu anlar görüldü. Saldırılardan biri gece saatlerinde militanların mühimmat deposuna gerçekleştirildi.

2011 yılında geliştirilmeye başlanan Orion İHA’sı, 24 saate kadar uçuş gerçekleştirebiliyor ve 250 kilograma kadar mühimmat taşıyabiliyor.