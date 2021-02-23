Kalaşnikov, yeni döner kanatlı İHA'sını tanıttı

Rus silah üreticisi 'Kalaşnikov' şirketi çatısı altında faaliyet gösteren Zala Aero Group, gözlem uçuşları ve kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere geliştirilen Zala Vtol yeni döner kanatlı insansız hava aracını (İHA) Birleşik Arap Emirliği’nde (BAE) düzenlenen IDEX-2021 uluslararası silah fuarında tanıttı.

Kalaşnikov şirketinden yapılan açıklamada, "Yeni insansız sistem, değiştirilebilir kanatlara sahip uçak tipi araçlardan oluşuyor. Araç iki tip kanada sahip. İlki, klasik biçimde mancınıkla fırlatılması için gereken normal kanat. İkinci tip kanadı yatay olarak yerleştirilmiş dört pervaneli ek çubuklarla donatıldı. Bu da Zala Vtol’a dikey kalkış ve iniş yapma fırsatını sağlıyor. Böylece araç bir uçak-helikopter melezi haline geliyor" ifadelerine yer verildi.

İHA'nın kanat değiştirmesinin sadece birkaç dakika aldığı kaydedilen açıklamada, yeni aracın, örneğin enerji şirketleri için gözlem uçuşlarında ve arama kurtarma operasyonlarında kullanılabileceği belirtildi.

Zala Vtol, yapay zeka unsurlarına sahip bilgisayarla donatıldı. Yapay zeka, İHA’nın elde ettiği foto ve video verileri, kızılötesi çekim sonuçlarını ve diğer parametreleri uçuş tamamlanmadan işleyebiliyor.

Aracın geleneksel uçak modundaki maksimum uçuş süresi 4 saat. Görevi tamamladıktan sonra paraşütle iniş yapan aracın yumuşak iniş yapması için altında yastık açılıyor.

Ek motorlu modunda ise araç tamamen otomatik olarak dikey kalkış iniş yapabiliyor. Bu opsiyonu, Zala Vtol’un şehir içinde, dağlık ve zor arazilerde etkili biçimde kullanma fırsatını sağlıyor. Ancak bu modda uçuş süresi sadece 2 saat.

Kanat uzunluğu 2.85 metre olan yeni İHA’nın, maksimum ağırlığı 10.5 kilogram, hızı da 110 kmh.