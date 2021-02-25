Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk T129 ATAK Faz-2 helikopteri teslim edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilk T129 ATAK Faz-2 Helikopteri Teslim Töreni, TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın katılımlarıyla düzenlenen törende, T129 ATAK helikopteri ve GÖKBEY Genel Maksat helikopteri de uçuş gösterileri düzenledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kara Kuvvetleri ve jandarmada hizmet veren Atak helikopterini, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Teslimatı yapılan Atak Faz-2 helikopterinin lazer ve radar ikaz sistemleriyle donatıldığını ifade eden Kotil, "Sahada çok güzel performans gösterecek. Atak, yüksek irtifada performansı dünyanın en iyi helikopteridir. Motor gücü sıcaklık ve irtifadan dolayı zaafa düşmüyor. Dolayısıyla Türkiye ve yakın coğrafyada etkin bir hizmet veriyor" dedi.

Kotil, mart ayı içinde 2 Atak helikopterini daha Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini bildirdi.

Kotil, Atak-2 helikopterinin 2023'te, Hürjet'in 2022 sonunda ilk uçuşu yapacağını, Milli Muharip Uçağın da 18 Mart 2023'te motor çalıştırıp taksi yapacağını kaydetti.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilk T129 ATAK Helikopteri Teslim Töreni TUSAŞ tesislerinde gerçekleştiriliyor.@sputnik_TR @TUSAS_TR @SavunmaSanayii pic.twitter.com/hySBtZNT1I — Turan Salcı (@turansalcii) February 25, 2021

'Envantere katılan araçlarla daha hızlı hareket kabiliyetimiz olacak'

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da T129 Egemen Projesi kapsamında emniyete ilk kez kazandırılan silahlı keşif ve taktik gözetleme helikopterini teslim aldıklarını söyledi.

© AA Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk T129 ATAK Helikopteri Teslim Töreni

Türk polisinin gökyüzündeki gücünü sürekli yeni teknolojilerle güncellediklerini ve daha ileri bir güvenlik hizmeti vermenin gayretiyle hareket ettiklerini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Envanterimize kattığımız hava araçlarımızın sayı ve niteliğinin artmasıyla sadece terörle mücadelede değil, narkotik suçlar, organize suç örgütleri, insan kaçakçılığıyla mücadele ve trafik düzeni başta olmak üzere her türlü polisiye operasyonel faaliyetlerde daha etkin ve hızlı hareket kabiliyeti elde etmekteyiz.''

2022 sonuna kadar tamamlanacak 9 T-129 Atak helikopterin ilkini teslim aldıklarını belirten Aktaş ''Büyük bir gururla Havacılık Daire filomuza katıyoruz. Helikopterlerimiz Ankara merkezli yönetilecek, Diyarbakır, Van, Şırnak ve Hakkari öncelikli olmak üzere bölge illerinde hareketli filo olarak görevlendirilecek" dedi.

Aktaş, bununla birlikte hava araçlarında kullanılan dost-düşman tanıma sistemi ve kriptolu telsiz gibi milli kriptolu cihazların emniyet tarafından kullanılabilmesi ve işletilebilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile kripto protokolü imzalandığını bildirdi.

'Emniyetin gücüne güç katacak'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir emniyet teşkilatının gücüne güç katacak teslimat için bir araya gelmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugüne kadar teslimi yapılan T-129 helikopterlerin yakın dönemde güvenlik güçlerinin operasyonlarında etkin rol oynadığını dile getiren Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atak projesi kapsamında başta merkezi görev bilgisayarı olmak üzere çok sayıda milli ekipman ve silah sisteminin yurt içinde üretimi gerçekleştirilmektedir. Atak helikopteri bugün operasyon sahasında yerli akıllı mühimmatları ve ateş gücü ile aktif görev almaktadır. Atak helikopterlerinde yapılan Faz-2 konfigürasyon çalışmalarıyla birlikte elektronik harp ve karşı tedbir yeteneği azami seviyeye çıkmıştır."

'Yerlilik oranı arttıkça masadaki gücümüz artıyor'

Türkiye'nin, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen güvenlik güçlerinin operasyonlarını rahatça yapabilmesini, savunma sanayisinde tüm paydaşlarıyla birlikte bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçlu olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde yerlilik oranımız arttıkça, bağımsızlığımız ve masadaki müzakere gücümüz de artmakta, dış politikada Türkiye’nin bölgesinde önde gelen güç olduğu gerçeği daha büyük oranda kabul görmektedir. Milli çıkarlarımızı savunma konusunda kararlı duruşumuza destek olmakta ve güç katmaktadır. Ülkemiz savunma sanayisinde, teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam etmektedir.

İnsansız ve elektrikli helikopter görücüye çıktı

Konuşmaların ardından Atak ve Gökbey helikopteri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

© AA T629 helikopterinin "insansız ve elektrikli" versiyonunun ön prototipi

TUSAŞ tören alanında geliştirme çalışmaları devam eden T629 helikopterinin "insansız ve elektrikli" versiyonunun ön prototipi ilk kez sergilendi.

Günün sürprizi: Insansız Elektrikli Helikopter T629 pic.twitter.com/w1tPLWh0AE — Turan Salcı (@turansalcii) February 25, 2021

Öte yandan, jandarmaya teslim edilecek ilk Gökbey helikopteri de tören alanında yer aldı.