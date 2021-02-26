‘NATO’nun Karadeniz bölgesinde güçlenmesi Türkiye’nin çıkarına değil’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun Karadeniz'deki varlığını artırmasına destek verdiklerini açıklamıştı. Böyle bir gelişmenin Türkiye'nin çıkarına olup olmadığı ise Rus uzmanlar tarafından tartışıldı.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Ulusal Strateji Konseyi üyesi Vladimir Jarihin, NATO’nun Karadeniz’deki varlığını genişletmesinin askeri açıdan anlamsız olduğunu belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:

“Karadeniz, Atlantik Okyanusu veya Akdeniz değil. Rusya’nın modern sahil sistemleri tüm Karadeniz’i kontrol ediyor. Bu yüzden Rusya’nın Karadeniz Filosu’na karşı savaş gemisi sayısında üstünlük elde etmek için NATO grubunu büyütmek anlamsız. Bu bağlamda, Zelenskiy’nin açıklaması daha ziyade Rusya’ya psikolojik baskı çabası olarak görülmeli. Ama tüm bunlar aslında boş işler".

NATO’nun bölgedeki varlığını artırmasından önce ittifakın, Rusya’yla aktif işbirliği içinde olan Karadeniz ülkelerinin zarar göreceğini dile getiren Jarihin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye ve Rusya arasında iyi komşuluk ilişkileri var. Bu nedenle NATO’nun Karadeniz bölgesindeki varlığını artırması kesinlikle Türkiye’nin çıkarına değil”.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Türkiye Bölümü Araştırma Görevlisi ve Karadeniz Uzmanı Dr. Andrey Boldırev, NATO’nun, Zelenskiy’nin daveti olmadan da Karadeniz’deki varlığını en fazla Montrö Sözleşmesi çerçevesi içinde tutmak zorunda olduğunu belirterek, “Eğer ittifak üyesi ülkeler Karadeniz’deki grubu artırmak isteseydi bunu yaparlardı. Bunun için yasal dayanağı var. Ama NATO ülkelerinin buna ihtiyacı olmadığı ortada. Zira Karadeniz’de onlar için hiçbir tehdit yok” ifadelerini kullandı.