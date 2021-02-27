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    Bakan Akar 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

    Bakan Akar 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

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    Savunma
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    https://tr.sputniknews.com/savunma/202102271043911888-bakan-akar-450-metre-uzakliktaki-hedefi-tek-atista-vurdu/

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havelsanda incelemelerde bulundu.

    Bakan Akar ve beraberindeki heyet, ziyaretinde, tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı.

    Buradaki açıklamasında savunma sanayisinin önemine vurgu yapan Akar, "Dostlarımız, müttefiklerimiz, dost bildiklerimiz, istenilen, parasını ödediğimiz malzemeyi bir şekilde bize vermemekte ısrar ediyor. Yapılan tüm girişimlere rağmen bu konuda ciddi sıkıntı, rahatsızlık var. Herhangi bir ambargodan, tahditten bahsedilmiyor ama şu veya bu sebepten, bazen bürokratik, bazen mali, bazen iklim şartları bazen salgın gibi sebeplerle bu iş uzayıp gidiyor" diye konuştu.

    ‘Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 70'lere yükseldi’

    Kritik silah ve sistemlerin Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığıyla doğru orantılı olduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:

    "Silahla savaşanla bilgisayarla çalışan bir yazılımcının büyük benzerliği var. Bizi bu sıkıntılardan kurtarmak için fabrikalar, tasarımcılar, üretimdeki herkesin elini taşın altına koyup çalışması lazım. Hakkımızı, hukukumuzu koruyabilmek için güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Güçlü ordu demek, insan ve malzeme demek. Savunma sanayinin Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, liderliğiyle savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 70'lere yükseldi. Ancak önümüzde gideceğimiz çok daha yol var. Vatan, millet aşkıyla dolu Mehmetçiğin eline ne kadar yüksek teknolojiye dayalı silah verirseniz sonuç o kadar başarılı olur. Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihten gelen milli, manevi ve mesleki değerlerine uygun olarak sadece kendi ülkesi ve milleti için değil aynı zamanda, BM, NATO ve AGİT çerçevesinde karada, denizde ve havada bölge ve dünya barışına katkı vermeye devam ediyor."

    Simülatörleri test ettiler

    Havelsan’da, Hezarfen Paraşüt Eğitim Simülatörü başta olmak üzere simülatörleri inceleyen Akar, Keskin Nişancı Eğitim Simülatörü'nü bizzat denedi.

    Kendisinin piyade olduğunu hatırlatarak simülatörün başına geçen Akar, 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu. Akar, daha sonra Havelsan tarafından Türk Hava Yolları (THY) için üretilen Airbus A320 Tam Uçuş Simülatörü'nü inceledi. Bakan Akar, burada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İstanbul üzerinde kısa bir uçuşu gerçekleştirdi.

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    Etiketler:
    Hasan Küçükakyüz, Adnan Özbal, Ümit Dündar, Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, HAVELSAN, Hulusi Akar
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