'ABD ile Kanada, Arktik bölgesinde Rusya'ya karşı koymak için uydularını modernize ediyor'

ABD ile Kanada'nın, Arktik bölgesinde Rusya ve Çin'in askeri varlığına karşı mücadele amacıyla savunma uydu ağını ve gözlem sistemini modernize etme niyetinde olduğu bildirildi.

Wall Street Journal’in (WSJ) haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı'nı (NORAD) modernize etme konusunda anlaştı. Liderler, Arktik bölgesiyle ilgili 'genişletilmiş diyaloğu' başlatma kararı aldı.

WSJ'nin kaynaklarından biri, Biden'in Trudeau'dan Kanada'nın NORAD dahil savunma harcamalarını artırmasını talep etti. NORAD'ın Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ni kuşatma stratejisinde önemli rol oynadığı belirtilen haberde, sistemin iki uydu, kara bazlı radar ve hava üssünden oluştuğu anımsatıldı.

Zamanla sistemin eskidiğini ifade edilirken NORAD'ın eski politik danışmanı Michael Dawson, Rusya ve Çin'in elindeki modern füzelerin ses hızından 5 kat daha hızlı ve eski modellerine göre çok daha uzun mesafelere uçabildiğini söyledi. Bu yüzden NORAD sisteminin onları yakalamayabileceği kaydedildi.

Manitoba Üniversitesi'nden bir uzmanın değerlendirmesine göre, modernizasyon projesi ülkelere yaklaşık 15 milyar dolara mal olabilir. Kanada'nın ise 6 milyar dolar ödemesi gerekecek.