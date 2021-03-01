Paşinyan, İskender füzeleri hakkında yanlış bilgilendirildiğini söyledi, Peskov 'Gerçeğin ortaya çıkması önemli' dedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştükten sonra Rus yapımı İskender füze sistemleri hakkında yanlış bilgilendirildiği sonucuna vardığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Paşinyan'ın bu sonuca varmasının önemli olduğunu söyledi.

Daha önce Dağlık Karabağ'daki yenilginin sorumluluğundan kaçmak için İskender füzelerinin yüzde 10 isabetli olduğunu, bazen patlayıp bazen patlamadığını, ihtiyaçları olduğu zaman işe yaramadığını öne süren ve bu açıklamaların ardından Ermeni askeri yönetimiyle karşı karşıya gelen Paşinyan cephesinden konuyla ilişkin yeni açıklama geldi.

Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorkyan, Putin'le yaptığı görüşmenin ardından Paşinyan'ın kendisine yanlış bilgi verildiğini anladığını aktardı.

Paşinyan'ın açıklamasının askeri ve askeri sanayi işbirliği alanında Ermeni-Rus müttefiklik ilişkileriyle bir ilgisi bulunmadığını kaydeden Gevorkyan, bunun Rus silahlarının dünyanın en iyilerinden biri olduğu konusunda şüphelere yol açmadığını belirtti.

Peskov: Gerçeğin ortaya çıkması çok önemli

Erivan'dan gelen açıklamayı Sputnik'e değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu konuyla ilgili gerçeğin ortaya çıkması çok önemli" diye konuştu.

İskender füze sistemleriyle ilgili ilk açıklamalarından ardından Ermeni ordusunun yönetim kademesi Paşinyan'ın istifasını isterken Ermenistan Başbakanı istifa etmeyeceğini belirtmiş ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına karar vermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasını öngören kararı imzalamayı reddetmişti. İktidar ve muhalefet destekçileri, başkent Erivan sokaklarında destek ve protesto gösterilerine başlamıştı.

Ermenistan'daki İskender tartışmalarına ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullanmadığını, tüm füze mühimmatının Ermeni ordusunun depolarında durduğunu vurgulamıştı.