‘Rus Hava Uzay Kuvvetleri için sürü halinde çalışan jet İHA’lar geliştiriliyor’

Rusya Hava Uzay Kuvvetleri için uçaktan sürü halinde insansız hava araçları (İHA) fırlatacak çok maksatlı ‘Molniya’ sisteminin geliştirilmekte olduğunu belirtildi.

RIA Novosti haber ajansına konuşan Rus savunma sanayisinde bir kaynak, ‘Kronştadt’ fimasının ‘Molniya’ çok maksatlı insansız hava araçları sisteminin taslağını hazırladığını belirterek, “İHA’lar sürü halinde taşıyıcı uçaktan fırlatılacak. Örneğin düşmana ait hava savunma sistemini delmek veya insanlı uçaklarla grup halinde elektronik savaşta kullanılabilirler. Ayrıca hassas güdümlü mühimmat veya keşif ve hedef gösteren araçlar olarak kullanılması öngörülüyor” ifadesini kullandı.

Seyir füzeleri şeklinde tasarlanan İHA’ların jet motorlara ve katlanabilir kanatlara sahip olacağı kaydedildi. ‘Molniya’ sisteminin savaş veya askeri nakliye uçaklarında taşınacağı belirtilirken, “Özellikle Su-57 savaş uçağı, iç bölmelerinde bu türden 8 araç taşıyabilecek. ‘Okhotnik’ insansız hava aracı da onları taşıyabilir” dendi.

Bu aşamada, ‘Molniya’ sistemi insansız hava aracının 1.5 metre uzunluk ve 1.2 metre kanat açıklığına sahip olması öngörülürken hızının 600-700 kmh olması bekleniyor. Başlığı yaklaşık 5-7 kg olacak İHA’nın menzili de birkaç yüz kilometre olacak.

Kaynak, yeni aracın ayrıca ‘steals’ teknolojisine sahip olacağını da belirtti.

‘Molniya’ sistemi ilk kez, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ‘Kronştadt’ firmasına ait fabrikayı ziyaret ettiği sırada tanıtıldı.

ABD'ye yanıt

Rus insansız hava araçları uzmanı Denis Fedutinov, ‘Molniya’ sisteminin ABD’nin Gremlins programına yanıt olduğunu söyledi.

Uzman, Sputnik’e açıklamasında, “Bu sistem aynı anda çok sayıda farklı amaçlı İHA’ların grup halinde eşzamanlı olarak kullanımını öngörüyor. Yani her bir araç kendi görevine sahip olacak. Misal biri keşif, diğeri saldırı, öbürü de elektronik savaş amacını taşıyacak, her biri kendine verilen görevi yerine getirecek” dedi.

İHA’ların duruma göre otomatik olarak aralarında görev paylaşımı ve değişimi yapabileceğini dile getiren Fedutinov, devreden çıkan bir aracın yerini hemen başkasının alabileceğini kaydetti.

Grup içindeki İHA sayısının artırılmasının düşmanın hava savunma sistemlerine karşı mücadeleyi daha da etkin hale getireceğini vurgulayan uzman, “Grup içindeki İHA sayısı, bir hava savunma sisteminin baş edebileceği hedef sayısından üstün tutulabilir. Böylelikle insanlı savaş uçakları veya diğer amaçlarla gönderilen daha güçlü ve daha pahalı İHA’lar gibi daha değerli aktifler güvende olacak” yorumunda bulundu.

Ayrıca sürü kullanımının, düşmanın topçularını bastırma ve terörle mücadele gibi çok farklı görevi başarılı bir şekilde yerine getirmenin ucuz bir yöntemi olacağını kaydeden Fedutinov, bu tür araçların maliyeti düşük tutularak binlercesinin üretilebileceğini dile getirdi.