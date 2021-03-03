Rus Amiral Kasatonov fırkateyni, Aksaz Donanma Üssü'ne giriş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Filosu'nun Amiral Kasatonov fırkateyni, uzun mesafeli yolculuğu kapsamında Akdeniz kıyısındaki Aksaz Donanma Üssü'ne giriş yaptı.

İlk uzun mesafeli yolculuğuna çıkan fırkateynin daha önce Cezayir, Yunanistan ve Mısır'a giriş yaptığını belirten bakanlık, "En yeni fırkateynimizin girdiği dördüncü bölge ülkesi Türkiye oldu. Türk limanında Mart'a kadar bulunacak geminin mürettebatı, içme suyu ve gıda takviyesi yapacak. Fırkateyn daha sonra Akdeniz'de birkaç ülkenin daha limanlarına girecek" ifadelerini kullandı.

Proje 22350 kapsamındaki seri üretimli ilk gemi olan Amiral Kasatonov fırkateyni, Temmuz 2020'de Rusya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.