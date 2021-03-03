ABD'de yapılan ankette Rus Su-35 en güzel uçaklardan biri seçildi

Defence Blog dergisi, dünyanın modern savaş uçakları arasında 'en güzelinin' belirlendiği bir anket yaptı.

Derginin düzenlediği anketin katılımcılarına göre, dünyanın en güzel modern savaş uçaklarından biri, Rus Su-35 avcı uçağı.

Katılımcıların oylarının yüzde 40'ını alan Amerikan beşinci nesil avcı uçağı F-22 Raptor listede ilk sırayı aldı. Su-35 avcı uçağı aldığı yüzde 14’lük oyla ikinci, Fransız Rafale ise yüzde 13’le üçüncü sırada yer aldı. Listede, Amerikan F-15 Eagle (yüzde 12) dördüncü, Avrupalı Typhoon (yüzde 5) beşinci sırada yer aldı.

Amerikan F-35 Lightning II ve F/A-18E/F Super Hornet, Rus Su-57 ve Çinli J-20 listede yer alan diğer uçaklar oldu.

Daha önce, ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest’te (NI) yayınlanan bir makalede, Rus yapımı Su-35 avcı uçağı, türünün en iyilerinden biri olarak tarif edilmişti. Su-35'in, hava, kara veya gemi komuta merkezinden kontrol edilen diğer uçak veya uçak gruplarından bağımsız olarak hareket edebileceği belirtilmişti.

Çok amaçlı süper manevra kabiliyetine sahip, itme vektör kontrol motorları ile donatılmış Su-35, Rus Hava Kuvvetleri'nin en önemli savaş araçlarından biri olma özelliğine sahip.

Uçağın ayırt edici özellikleri arasında, yerleşik ekipman sistemlerini entegre eden dijital bilgi ve kontrol sistemine dayalı yeni aviyonik kompleksin yanı sıra, eşzamanlı olarak ateşlenen çok sayıda hava hedeflerini uzak mesafeden algılama özelliğine sahip yeni fazlı anten dizisi radar istasyonu ve artan itme vektör gücüne sahip yeni motorlar bulunuyor.