Savunma Sanayii Başkanı Demir: İkinci S-400 sistemiyle ilgili çalışmalar devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir, NTV ekibinden Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı.
Demir özetle şunları söyledi:
"- Yaptırımların çok büyük bir etkisini görmedik.
- Hakkımızı hukuki yönden arayacağız, süreci takip ediyoruz.
- Ortada bir haksızlık var, ABD bunu gidermeli. Yaptırım dilinin Türkiye'yi etkilemeyeceğini söyledik.
- (Altay Tankı projesinde son durum) Yerli bir motor için çalışmalarımız var. En kısa sürede motorla ilgili sorunu çözmek istiyoruz. Kendi güç paketimiz için çalışmalar devam ediyor.
- Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var.
- Farklı İHA'lar konusunda çalışmalar devam ediyor.
- İkinci S-400 sistemi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
- (Türkiye'nin uzay çalışmaları) Bizim bünyemizdeki şirketlerin tecrübeleri temel olacak."
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