Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden askerlerine önleyici ateş izni

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) askerlerine, Ukrayna ordusunun ateş noktalarını bastırmak için önleyici ateş açma izni verildiği bildirildi.

DHC Halk Milisleri basın servisinden yapılan açıklamada, “Halk Milisleri birimlerine, düşman ateş noktalarını bastırmak ve yok etmek için önleyici ateş etme izni verildi” dendi.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için yeni tedbirler üstünde anlaşmıştı. Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.