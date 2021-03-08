Polonyalı general Sksypchak: Rus ordusuna Baltık ülkelerini ele geçirmek için iki ila dört gün yeterli

Polonya Kara Kuvvetleri eski komutanı General Waldemar Sksypchak, Defence 24 için kaleme aldığı makalede, Rusya ile NATO arasında Kaliningrad bölgesinde çıkabilecek bir çatışmanın olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sksypchak, Kaliningrad bölgesinin Rusya'nın siyasi ve askeri stratejisinde kilit öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, bu bölgeyi Orta ve Batı Avrupa yolunun geçtiği yerler olan Baltık Denizi ve Polonya Ovası'na açılan kapı olarak nitelendirdi.

Polonyalı general, savaş durumunda, Baltık bölgesinde denizde ve havada üstünlüğün kazanılmasını sağlamakla görevli Rus Baltık Filosunun ana kuvvetleri ile Kaliningrad Savunma Bölgesi (KOR) birliklerinin bölgede konuşlandırıldığına dikkat çekerek, bu birliklerin Baltık devletlerinde konuşlanan NATO kuvvetleri nedeniyle başka bir amaçla kullanılabileceğini belirtti.

Skshipchak, “Olası varyantlardan biri, NATO birliklerinin Baltık ülkelerinin topraklarına kara, deniz ve havadan naklinin engellenmesinin yanı sıra, doğu sınırlarının ötesinde konuşlanmış olan 6. Rus Ordusu'na destek sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Savaş durumunda Baltık ülkelerinin güçlendirilmesi ve ‘düşmanın’, ittifak güçlerine kıyasla Doğu Avrupa'daki ezici üstünlüğü nedeniyle önemli sayıda NATO birliklerinin bu bölgelere taşınması gerektiği kavramını mantıksız bulan general, “Baltık Filosu ile etkileşim halindeki Rus 6. Ordusu’na, Baltık devletlerini ele geçirmek için iki ila dört gün yeterli olacak” tespitinde bulundu.

Baltık ülkelerinin ele geçirilmesinin ardından, ana eylemlerin Baltık Denizi'nin güney kısmı ile Polonya kıyılarına doğru kayabileceğini belirten Skshipchak, sadece taktik öneme sahip olan Polonya ve Litvanya sınırındaki Suwalki koridorunun rolünün de abartılmaması gerektiğini kaydetti.