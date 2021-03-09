Defense News: Türkiye, Altay Tankı'nın motor üretimi için Güney Kore ile anlaştı

Defence News'e konuşan kaynaklar, BMC'nin iki Güney Koreli şirket ile Altay tankının motoru için anlaşma sağlandığını söyledi.

Savunma sanayi ve savunma teknolojileri üzerine yayınlar yapan Defence News'in haberine göre, Türkiye'nin zırhlı araç üreticisi BMC, Almanya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle Altay tankının üretiminde yaşanan gecikmeyi aşmak için Güney Koreli iki şirketle anlaşma imzaladı.

Haberde BMC’den üst düzey bir yetkilinin Altay tankının motor ve aktarma mekanizması için Güney Koreli Doosan ve S&T Dynamics isimli iki farklı şirketle anlaşmaya varıldığını söylediği aktarıldı.

Yetkili, "Bu anlaşmalar şirketimiz ile ülkeler aralarındaki stratejik yaklaşımın bir sonucudur" diye konuştu.

Ankara'dan üst düzey bir savunma tedarik yetkilisi de BMC ile Güney Koreli savunma şirketleri arasındaki işbirliğini doğrulayarak 'çığır açan bir anlaşma' olarak nitelendirdi. Anlaşmaya ilişkin ayrıntılı bilgi ise vermedi.

Altay programında, motor, şanzıman ve zırh gibi önemli bileşenlere erişim eksikliği nedeniyle gecikmeler yaşanmıştı.

2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altay tankını Türk ordusunun 2020 envanter listesine dahil etmişti. Fakat 2021 yılının yatırım programına Altay tankı dahil edilmemişti.

Türkiye daha önce Altay programı için Almanya'ya başvurmuş ancak silah ambargosu nedeniyle görüşmeler başarıyla sonuçlanmamıştı. Almanya, Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 'Suriye'de kullanılabilecek savunma sanayi ürünlerinin ihracatına onay vermeme' kararı almıştı.

'18 ay içinde tanklara takılabilir'

Altay programıyla ilgili konuşan bazı kaynaklar ise, Güney Koreli şirketlerin tankın bazı parçalarındaki Alman unsurlarını ortadan kaldıracağını aktardı. Haberde, yapılan anlaşma kapsamında Güney Koreli şirketlerin güç aksamını tedarik edeceği ve bunların tanklara eklenmesine yardımcı olacağı bildirildi.

BMC yetkilisi, Güney Koreli şirketlerden tedarik edilen güç aksamlarının Altay tanklarına 18 ay içerisinde takılabileceğini de söyledi.

Fortune'un dünyanın en büyük 500 şirketi listesine 2009 yılında eklenen Doosan, makine ve inşaat gibi bir dizi sektörde üretim yapan çok uluslu bir şirket.

Silah, otomotiv parçaları ve makine ekipmanları üreten S&T Dynamics de Güney Kore ordusunun en büyük tedarikçileri arasında yer alıyor.