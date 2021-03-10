ABD Uzay Komutanı Raymond: Rusya'nın uzaydaki imkanları Washington'da endişe yaratıyor

New York Times gazetesine demeç veren Raymond, "Bugün gözlemekte olduğumuz tehdit çok ciddi. Hem Çin hem de Rusya, çeşitli güç seviyelerinde çok sayıda lazer sistemine sahip. Karadan imha etme veya zarar verme amacıyla ya da bizim imkan ve kabiliyetlerimizi yok etmek için uyduları kullanabiliyorlar. Her iki ülke de, endişe yaratan imkanlara sahip" dedi.

Adını belirtmeden Rus uydularından birini 'matruşka' bebeklerine benzettiğini kaydeden Raymond, bunun alçak dünya yörüngesinde ABD uydularının imha edilmesi için geliştirildiğini ifade etti.

ABD Uzay Komutanlığı, aralık yaptığı bir açıklamada Rusya'nın uyduları imha etme amacı taşıyan bir füze test ettiğini öne sürmüştü. Nisan 2020'de de ABD'den benzer yönde suçlamalar gelmişti.

Washington'un iddialarına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin bu iddialarla uzaya silah yerleştirme planlarına meşruiyet kazandırmaya çalıştığını vurgulamıştı.