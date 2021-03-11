Rosatom bünyesinde İHA’lar için tuzak füze geliştirildi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) bünyesinde faaliyet gösteren Tüm Rusya Teknik Fizik Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları, insansız hava araçları (İHA) ile mücadele etmek için bir aygıt geliştirdi.

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde, Snejinsk kentinde yer alan Tüm Rusya Teknik Fizik Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları, İHA’lar ile mücadele etmek için bir sistem geliştirdi. Yeni buluş, Rus patent hizmetleri servisinin (Rospatent) sitesinde yayınlandı.

Sistem, köşelerine ağırlıklar tutturulmuş bir tuzak ağının bulunduğu konteyneri İHA’ya yollayan güdüm üniteli bir füzeden oluşuyor. Ağırlıkların sayesinde açılan ağ İHA’yı yakalıyor. Cihazın üzerinde ayrıca bir yön belirleme ünitesi de bulunuyor.

Mevcut tuzakların karmaşık manevralar yapabilen yüksek hızlı İHA'ları ‘yakalamak’ için etkisiz olduğuna dikkat çeken geliştiriciler, “Hedefe yukarıdan yetişmek ve hedefle senkronize hızla tuzak ağını çalıştırmak gerekiyor ki bu çok zor ve zaman gerektiren bir işlem. Bu süre içinde hedef saklanabilir” açıklamasında bulundu.

Rus bilim insanları, bu sorunu fırlatma namlularını uzatıp böylelikle ağırlıklı tuzak ağının başlangıç hızını artırarak bu sorunu çözmeyi planlıyor.

Yeni buluş ile ilgili açıklamada, “Bu, yüksek hızlı bir İHA'yı yakalamak için her ağırlığın kalkış hızının yükselmesini ve buna bağlı olarak tuzak ağı açılma süresinin kısalmasını sağlamalı, böylelikle yakalama verimliliği yükselmiş olur” ifadelerine yer verildi.

Şu anda ilgili belgelerin hazırlandığı yeni ürünün test örneklerinin geliştirilmesi ve test edilmesi de planlanmış durumda.

Tüm Rusya Teknik Fizik Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Rosatom'un nükleer silah alanının kilit kuruluşlarından biri olup temel görevi, Rus nükleer silahlarının güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamak ve sürdürmekle ilgili bilimsel ve teknik sorunları çözmek.