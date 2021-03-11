Kayıt
05:58 11 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Rusya- Tank

    Forbes, ABD’nin Rus tanklarını yok etme planını gün yüzüne çıkardı

    Sputnik
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102995/33/1029953374_0:157:3084:1891_1200x675_80_0_0_c9a8a441c12a4c8251e6a58040cc77ea.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/savunma/202103111044002418-forbes-abdnin-rus-tanklarini-yok-etme-planini-gun-yuzune-cikardi/

    Forbes dergisi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) savaş durumunda Rus ve Çin saldırı güçlerini yok etmeyi amaçlayan 'Assault Breaker 2' adlı projesinin ayrıntılarını açığa çıkardı.

    Forbes'da yayınlanan makalede, projenin çok geniş kapsamlı olduğu ve hakkında henüz fazla bilgi olmadığı, ancak bunun ABD’nin bu türden ilk projesi olmadığı ifade edildi.

    Buna göre daha 70'li yıllarda NATO, Sovyetler Birliği'nin savaş durumunda ittifakın savunmasını kolayca ezeceği endişesiyle 'Assault Breaker' planını geliştirdi. Söz konusu plan, binlerce Sovyet tankının ve savaş aracının hızlı ve doğru bir şekilde imha edilmesini, böylece saldırının önünün kesilmesini ve NATO birimlerini seferber etmek için zaman kazandırılmasını öngörüyordu.

    Plan hava ve kara olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu. Hava kısmı, yeni radarlar ve kasetlerde yüksek hassasiyetli savaş unsurları ile donatılmış füzelere sahip B-52 bombardıman uçaklarının kullanılmasını öngörüyordu. Kara bileşeninde ise keşif uçaklarıyla hedefe yönlendirilen ABD Kara Kuvvetleri'nin fırlatma rampaları kullanılması gerekiyordu.

    Bu proje 1982’de tanıtılmış, hatta denemelerde Sovyet Birliği’nden temsilciler de hazır bulunmuştu.

    Makaleye göre ABD, şu anda da savaş durumunda Rus tanklarını ve Çin gemilerini yok etmeye yönelik eylemleri içerecek benzer bir plan elde etmeye çalışıyor.

    Pentagon bilim kurulunun 2017’deki raporunda Assault Breaker 2’nin stratejik başarıya ulaşmak için gerekli düşman kuvvetlerinin ve araçlarının devre dışı bırakılmasını sağladığı, böylece ABD ve müttefiklerinin geleneksel silahları devreye almasının mümkün olacağı ileri sürülmüştü. Assault Breaker 2’nin hedefleri arasında tanklar, hava savunma sistemleri, gemiler, karargahlar, depolar ve diğer tesisler gösterilmişti.

    Şu anda ABD’nin eski projede mevcut olan kara kuvvetleri füzeleri, hareketli hedefler için havadan hedef belirleme radarları ve çeşitli güdümleme sistemleri gibi unsurlara sahip olduğu belirtilen yazıda, bu bileşenlerin modernize edilerek yeni projeye dahil edileceği ifade ediliyor.

    Assault Breaker 2 sisteminin yeni unsurlarının arasında RQ-180 ‘hayalet’ keşif uçakları, yeni Gelişmiş Savaş Yönetim Sistemi (ABMS) yazılımı, ayrıca Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri için uzun menzilli seyir füzelerinin olması bekleniyor. Buna ek olarak planda ‘sürünün’ bir parçası olarak kullanılabilecek yeni tip ‘süper zeki’ bombaların (Golden Horde) da kullanılması öngörülüyor. Kara Kuvvetleri ise 1.500 kilometreden fazla menzile sahip füzeler ve topçu sistemlerinin üzerinde çalışıyor.

    Makalede, tüm bu silah sistemlerinin bir bütün olarak kullanılması durumunda kısa sürede çok sayıda tankı ve gemiyi imha etme kabiliyetine sahip olduğu, bunun karşı tarafın saldırısını bozma hedefine ulaşmayı mümkün kıldığı ifade edildi.

    Makaleye göre Pentagon'un bilim kurulu aynı zamanda projenin ciddi eksikleri olduğunu da kabul ediyor. Örneğin, Assault Breaker 2, cephe arkası saldırılar öngörmesine rağmen, çok büyük bir derinliğe ulaşamıyor. Buna ek olarak uzmanlar, sistemin ‘aşırı derecede pahalı’ olmaması gerektiğini savunuyor.

    Pentagon yetkilileri aynı zamanda Assault Breaker 2'nin Rusya ve Çin ordularıyla savaşmak için etkili bir araç olduğu anlaşılsa dahi, bu durumda Moskova ve Pekin'in bunun üstesinden gelmek için ‘daha fazla hasar vermek amacıyla savaşa takviye kuvvetleri ve araçları’ sokmasının yeterli olacağını ifade ediyor.

    Etiketler:
    NATO, Çin, Proje, Tank, Pentagon, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Atina’da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi
    Atina'yı polis şiddetine karşı protestolar sardı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet