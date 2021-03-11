Forbes, ABD’nin Rus tanklarını yok etme planını gün yüzüne çıkardı

Forbes'da yayınlanan makalede, projenin çok geniş kapsamlı olduğu ve hakkında henüz fazla bilgi olmadığı, ancak bunun ABD’nin bu türden ilk projesi olmadığı ifade edildi.

Buna göre daha 70'li yıllarda NATO, Sovyetler Birliği'nin savaş durumunda ittifakın savunmasını kolayca ezeceği endişesiyle 'Assault Breaker' planını geliştirdi. Söz konusu plan, binlerce Sovyet tankının ve savaş aracının hızlı ve doğru bir şekilde imha edilmesini, böylece saldırının önünün kesilmesini ve NATO birimlerini seferber etmek için zaman kazandırılmasını öngörüyordu.

Plan hava ve kara olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu. Hava kısmı, yeni radarlar ve kasetlerde yüksek hassasiyetli savaş unsurları ile donatılmış füzelere sahip B-52 bombardıman uçaklarının kullanılmasını öngörüyordu. Kara bileşeninde ise keşif uçaklarıyla hedefe yönlendirilen ABD Kara Kuvvetleri'nin fırlatma rampaları kullanılması gerekiyordu.

Bu proje 1982’de tanıtılmış, hatta denemelerde Sovyet Birliği’nden temsilciler de hazır bulunmuştu.

Makaleye göre ABD, şu anda da savaş durumunda Rus tanklarını ve Çin gemilerini yok etmeye yönelik eylemleri içerecek benzer bir plan elde etmeye çalışıyor.

Pentagon bilim kurulunun 2017’deki raporunda Assault Breaker 2’nin stratejik başarıya ulaşmak için gerekli düşman kuvvetlerinin ve araçlarının devre dışı bırakılmasını sağladığı, böylece ABD ve müttefiklerinin geleneksel silahları devreye almasının mümkün olacağı ileri sürülmüştü. Assault Breaker 2’nin hedefleri arasında tanklar, hava savunma sistemleri, gemiler, karargahlar, depolar ve diğer tesisler gösterilmişti.

Şu anda ABD’nin eski projede mevcut olan kara kuvvetleri füzeleri, hareketli hedefler için havadan hedef belirleme radarları ve çeşitli güdümleme sistemleri gibi unsurlara sahip olduğu belirtilen yazıda, bu bileşenlerin modernize edilerek yeni projeye dahil edileceği ifade ediliyor.

Assault Breaker 2 sisteminin yeni unsurlarının arasında RQ-180 ‘hayalet’ keşif uçakları, yeni Gelişmiş Savaş Yönetim Sistemi (ABMS) yazılımı, ayrıca Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri için uzun menzilli seyir füzelerinin olması bekleniyor. Buna ek olarak planda ‘sürünün’ bir parçası olarak kullanılabilecek yeni tip ‘süper zeki’ bombaların (Golden Horde) da kullanılması öngörülüyor. Kara Kuvvetleri ise 1.500 kilometreden fazla menzile sahip füzeler ve topçu sistemlerinin üzerinde çalışıyor.

Makalede, tüm bu silah sistemlerinin bir bütün olarak kullanılması durumunda kısa sürede çok sayıda tankı ve gemiyi imha etme kabiliyetine sahip olduğu, bunun karşı tarafın saldırısını bozma hedefine ulaşmayı mümkün kıldığı ifade edildi.

Makaleye göre Pentagon'un bilim kurulu aynı zamanda projenin ciddi eksikleri olduğunu da kabul ediyor. Örneğin, Assault Breaker 2, cephe arkası saldırılar öngörmesine rağmen, çok büyük bir derinliğe ulaşamıyor. Buna ek olarak uzmanlar, sistemin ‘aşırı derecede pahalı’ olmaması gerektiğini savunuyor.

Pentagon yetkilileri aynı zamanda Assault Breaker 2'nin Rusya ve Çin ordularıyla savaşmak için etkili bir araç olduğu anlaşılsa dahi, bu durumda Moskova ve Pekin'in bunun üstesinden gelmek için ‘daha fazla hasar vermek amacıyla savaşa takviye kuvvetleri ve araçları’ sokmasının yeterli olacağını ifade ediyor.