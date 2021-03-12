Ermenistan'dan 7 bin 500 askerli tatbikat kararı

Siyasi krizin devam ettiği Ermenistan'da Savunma Bakanlığı, 16-20 Mart tarihleri arasında 7 bin 500 askerin katılımıyla askeri tatbikat yapılacağını duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilcek olan tatbikatın birçok amacının olduğu belirtildi.

Armenia to hold military drills from March 16-20-RIA cites defence ministry https://t.co/gIXpc7bOQU pic.twitter.com/fsF6lCklam — Reuters (@Reuters) March 12, 2021

​7 bin 500 ulusal ordu mensubunun katılacağı tatbikatın en önemli amaçlarından birinin, Ermenistan askerinin olası bir savaşa hazır olup olmadığını test etmek olduğu bildirildi.

Ermenistan ordusunun tatbikatı, Azerbaycan ordusunun da askeri tatbikat düzenleyeceği bir döneme denk gelecek. Zira Azerbaycan ordusunun mart ortasında 10 bin askerin katılımı ile bir tatbikat düzenleyeceği açıklanmıştı.

Söz konusu tatbikatta yaklaşık 100 tank ve askeri araç, 200’e yakın çeşitli kalibrelerde roket ve top sistemleri, yaklaşık 30 askeri uçak ve helikopter, ayrıca insansız hava araçları yer alacak.