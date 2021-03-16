Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Patriot hava savunma sisteminin dünyadaki mevcut sistemler arasında en kötüsü olduğunu söyledi.

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olarak, Türkiye'nin ABD'ye rağmen Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemini değerlendirdi.

Karataş, S-400 sisteminin 'dünyanın en iyi sistemi' olduğunu tablo üzerinden ifade ederek, "S-400'ü Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki haklarımızı koruyabilmek adına Anamur'a koyabiliriz. Ayrıca ABD'yi İncirlik'ten attıktan sonra orada da değerlendirebiliriz" dedi.

"ABD, Türkiye'nin İHA ve Patriot satın almasını engelledi" diyen Karataş, "Soğuk Savaş döneminden sonra DEAŞ ile mücadele adı altında PKK'nın önünü açtılar. Biz de Rusya'dan S-400 almak durumunda kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

Emekli Tümgeneral, "Girit Modeli, S-400'ü kenarda tutalım, kimseyi rahatsız etmeden sadece tatbikat yapalım, siz de bize yaptırım uygulamayın anlamı taşıyor" yorumunu yaptı.

Bununla birlikte S-400 konusunda Türkiye'nin en büyük engelinin İsrail olduğunu kaydeden Karataş, "Bizim S-400 alacağımızı zaten ABD biliyordu. Sonra anlamsız bir şekilde sessizliğini bozdu. Güven bunalımı yaşanılan ABD'yle ortaklık para ziyanı" diye konuştu.

Öte yandan Karataş, Patriot hava savunma sisteminin dünyadaki mevcut sistemler arasında en kötüsü olduğunu dile getirerek, "F-35'in verilmemesi Türkiye için Allah'ın lütfu. Zaten yapısal eksikleri var. Milli Muharip Uçağımız fazlasıyla yeter. 2025'te uçacak. İnanıyoruz ve güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş: Patriot en kötü hava savunma sistemi https://t.co/EEZTpLCTxr pic.twitter.com/ZYEvWe02wl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 16, 2021

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