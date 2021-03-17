Belarus'ta Rusya ile ortak hava kuvvetleri ve hava savunma birlikleri eğitim merkezi kurulacak

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile üç ortak askeri eğitim merkezi kurmayı planladıklarını duyurdu.

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki hava Kuvvetleri ve hava savunma birlikleri için eğitim merkezi, Rusya'da ise Kara Kuvvetlerinin ortak eğitimi ve Baltık Filosu temelinde bir ortak eğitim merkezi olmak üzere üç askeri eğitim merkezinin kurulmasının planlandığı belirtildi.

Belarus-Rus askeri eğitim merkezlerinin iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında varılan anlaşmalar temelinde kurulacağı belirtilen açıklamada, "Belarus topraklarında, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetlerinin ortak eğitimi için kurulması planlanan eğitim merkezlerinin temel amacı, Su-30SM uçağı mürettebatının ortak eğitimi, Belaruslu uzmanların, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetindeki modern uçaksavar füze sistemleri konusunda eğitilmesi ve ortak muharebe görevlerinin uygulanmasıdır" denildi.

Açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri ortak eğitim merkezi, Rus Silahlı Kuvvetlerinin deneyimine dayalı teknikler kullanarak motorlu tüfek ve tank birimlerini eğitecek. Kaliningrad bölgesinde, Batı Askeri Bölgesi Baltık Filosu temelinde Belarus Silahlı Kuvvetleri birimlerinin BTR-82A ile donatılmış Rusya Deniz Piyadeleri birimleri tarafından eğitilmesinin yanı sıra dalgıç eğitiminin verileceği bir savaş eğitim merkezi oluşturulacak.

5 Mart’ta Rusya ve Belarus savunma bakanları Sergey Şoygu ve Viktor Hrenin, Rus Hava İndirme Birlikleri ile Belarus Özel Harekat Kuvvetleri'nin mart ayında ortak taktik tatbikat gerçekleştirmeleri konusunda anlaşmıştı.