Pentagon'dan itiraf: Yeni Rus silahı, onu tespit etme yeteneğimizi zorlaştırıyor

ABD Kuzey Komutanlığı (USNORTHCOM) Komutanı Glen D. VanHerck, Rusya'nın yeni silahının ABD'nin onu tespit etme ve ona karşı koruma sağlama yeteneğimizi zorlaştırdığını söyledi.

VanHerck'in, ABD Senatosu'nun Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne bugün yapacağı konuşmanın metninde, "Rusya'nın son birkaç yılda kullandığı saldırı potansiyeli gelişmiş siber silahlar, anti-uzay savunma sistemlerini ve karadaki hedefleri imha etmek için geliştirilenler dahil yeni nesil uzun menzilli hassas seyir füzeleri de içeriyor. Bu potansiyel, havadan, denizden ve hatta Rusya topraklarından gelen saldırıları tespit etme ve bunlara karşı savunma yeteneğimizi zorlaştırıyor" denilerek, Rusya'nın nükleer güçlerini modernize etmeye devam ettiği kaydedildi.

Rusya'nın ABD ve Kanada için sürekli doğrudan tehdit oluşturduğunu ve savunma için en büyük zorluk olmaya devam ettiğini kaydeden ABD'li general, "Rus liderler etkimizi zayıflatmaya, bölgesel hakimiyetlerini savunmaya ve dünya gücü statüsünü iade etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Sınırsız menzile sahip 'Burevestnik' nükleer kapasiteli seyir füzesinin, Rusya'ya neredeyse her yönden saldırma fırsatını sunduğunu belirten VanHerck, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, önümüzdeki yıllarda, ABD'ye nükleer başlık ulaştırma yeteneğini garanti edecek bir dizi daha da gelişmiş silah konuşlandırmayı umuyor. Bu, ‘Poseidon’ okyanus ötesi nükleer torpido ve nükleer motora sahip 'Burevestnik' seyir füzesini içeriyor. 'Burevestnik' füzesi, daha da iyileştirilmesi durumunda, aşırı menzili ve özerkliği sayesinde hemen hemen her vektörden vurma yeteneği sağlayabilir."

Rusya’nın nükleer güçlerinin tüm unsurlarını modernize etmeye devam ettiğini kaydeden USNORTHCOM Komutanı, Rusya'nın 2019'da, hipersonik planör başlıklara sahip iki kıtalararası balistik füze yerleştirerek bu alanda ilk olduğunu belirterek, "Bunlar, uyarı ve değerlendirme sunma yeteneğimiz için sorun oluşturacak" dedi.

VanHerck, ayrıca Rusya’nın Alaska yakınlarında soğuk savaştan sonra rekor sayıda uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya’nın, Kuzey Amerika yakınlarında düzenli tatbikat düzenlemeye devam etmesi nedeniyle endişe ifade eden ABD’li general, bu tatbikatların ağır bombardıman uçakları, anti-denizaltı uçakları ve keşif uçaklar ile yapılan sayısız uçuşları da içerdiğini belirterek, "Bu çabalar, Rusya’nın askeri etkinliğini ve ülkemize olası saldırılar üzerinde çalıştığını gösteriyor" yorumunu yaptı.