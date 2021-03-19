Belarus ve Rusya hava kuvvetleri ile hava savunma kuvvetlerinden ortak tatbikat

Belarus ve Rusya hava kuvvetleri ile hava savunma kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak karargah tatbikatının sona erdiği bildirildi.

Belarus Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Belarus ve Rusya hava kuvvetleri ile hava savunma kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak karargah tatbikatının sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, tatbikata ‘Rusya’dan Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve 6. Hava Savunma Ordusu, Güney Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve 4. Hava Savunma Ordusu ve Merkez Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve 14. Hava Savunma Ordusu’na bağlı operasyon gruplarının katıldığı’ ifade edildi.

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların Belarus havalimanlarına aktarılması çalışıldı

Açıklamada, “Eğitim sırasında hava kuvvetlerinin ve hava savunma kuvvetlerinin bölgesel ordu gücünün savunma operasyonunda kullanımının planlanması, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait hava araçlarının Belarus Cumhuriyeti’ndeki havalimanlarına aktarılması, Birleşik Bölgesel Hava Savunma Sistemi’nin bir parçası olan unsurların ve askeri birliklerin yönetimi, bölgesel ordu gücünün savunma operasyonuna katılım çerçevesinde (Rusya ve Belarus) Birlik Devleti’nin batı sınırının hava sahasının korunması konuları çalışıldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bu grubun kullanılması planlanırken, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki çatışma deneyiminin dikkate alındığı kaydedildi.

Komuta kademesinden yapılan açıklamada, ortak karargah tatbikatının Belarus Hava Kuvvetleri ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin kilit personelinin eğitim düzeyinin artmasını sağladığı belirtildi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin’in askeri personelin ortak eğitimi için üç harp eğitim merkezinin oluşturulmasını kararlaştırdıkları açıklanmıştı.