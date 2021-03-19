Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2021, 25-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2021 Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşecek. Savunma sanayii sektöründe dünyanın önde gelen fuarları arasına giren etkinlik, 25-28 Mayıs tarihlerinde TÜYAP’ta açılacak.

Fuara 148 ülkeden 341 heyet davet edildi

Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği dünyanın en büyük 5 savunma sanayii fuarından biri olan ve Türk savunma sanayii ürünlerinin vitrine çıktığı etkinliğe şu ana kadar 148 ülkeden 341 heyet ve 352 heyet üyesi ilgili yerli makamlar tarafından davet edildi.

Fuarı, aralarında Rusya, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çin, Ekvador, Endonezya, Filipinler, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Güney Kore, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Macaristan, Malezya, Meksika, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Senegal, Somali, ABD, Suudi Arabistan, Şili, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Vietnam ve Yunanistan'ın yer aldığı ülkelerden heyetlerin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kovid-19 önlemleri eşliğinde 4 gün boyunca görüşmeler sürecek

IDEF 21, 4 gün boyunca katılımcılarına, yerli yabancı sektör profesyonelleri, Türk tedarik makamları ve yabancı heyetlerle görüşme fırsatı tanıyacak. Türk resmi makamlarıyla yerli yabancı firma temsilcileri ve heyetler arasında kurulacak temaslar aynı zamanda bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlayacak. Her yıl gerçekleştirilen imza törenleri ile ulusal ve uluslararası ticaret anlaşmalarının yapıldığı IDEF'te, 2021 yılında da önemli işbirliklerine imza atılacak.

Düzenlendiği her seferde katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan fuarda, bu yıl da verimli ve güvenli bir fuar deneyimi için gerekli tüm tedbirler alınıyor. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında fuar alanında toplum sağlığını korumaya yönelik gerekli tüm önlemler titizlikle uygulanacak.