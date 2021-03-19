ABD savaş gemisi USS Monterey, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 61 borda numaralı 'USS Monterey' adlı savaş gemisi, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş açıklarına ulaştı.
Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Monterey GG 61, part of TheCVN69 transits Bosphorus into the Black Sea to conduct maritimesecurity operations in the region. 🇺🇸🇹🇷— arkeonaval (@arkeonaval) March 19, 2021
I just missed it with only 1 digit #zippo :) pic.twitter.com/EwaBVKkAz0
Güdümlü füze kruvazörüne, Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
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