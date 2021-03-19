Rusya Donanması'nın envanterine yıl sonuna kadar üç nükleer denizaltı daha katılacak

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Yevmenov, Rus donanmasının savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için atılacak adımlardan bahsetti.
Yevmenov, Borey-A projesi kapsamında geliştirilen 'Knyaz Oleg' stratejik denizaltısı ile Yasen projesinin ürünleri olan 'Kazan' ve 'Novosibirsk' denizaltı füze kruvazörlerinin yıl sonuna kadar Rusya Donanması'nda göreve başlayacağını ifade etti.
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AP Photo / Virginia MayoYıl sonuna kadar 14 teslimat planlanıyor
Söz konusu denizaltıların nükleer kapasiteli olduğunun altını çizen Yemenov, "Bu denizaltıların silah ve teknolojik donanım bakımından yeni özelliklere sahip olduğunu emin bir şekilde söyleyebilirim. Bu, adı geçen denizaltılarla günümüz küresel koşullarında ilgili görevleri yerine getirme sürecindeki etkinliği artıracak" dedi.
Aralık ayında Sevmaş gemi yapım tesisini ziyaret eden Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, bu tesisin 2027'ye kadar Borey-A ve Yasen-M projeleri kapsamında geliştirilen 14 nükleer denizaltıyı Rusya Donanması'na teslim etmeyi planladığını söylemişti.
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