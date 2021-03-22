Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı olarak Davtyan’ı atadı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun yeni genelkurmay başkanı olarak Artak Davtyan’ı atadığı açıklaması yaptı.

Ermenistan'da ordunun kendisini istifaya çağırmasının ardından genelkurmay başkanı Onik Gasparyan’ı görevden alma kararı veren Başbakan Nikol Paşinyan, bu göreve Artak Davtyan’ı atadığını duyurdu.

Paşinyan, Facebook’taki açıklamasında, “Cumhurbaşkanının başbakanın atamaya ilişkin karar taslağını imzalamaması ve konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaması göz önünde bulundurularak, Artak Davtyan kanunen Silahlı Kuvvetler’in genelkurmay başkanı olarak göreve atanmış sayılıyor” ifadeleri kullandı.

Արտակ Դավթյանն իրավունքի ուժով համարվում է նշանակված ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնին: Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան paylaştı: 21 Mart 2021 Pazar

Ne olmuştu?

Paşinyan, önceki hafta Gasparyan’ın görevden alındığı açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama, ordunun Paşinyan’ı istifaya çağırmasını izlemişti. Paşinyan, bu çağrıyı bir darbe girişimi olarak tanımlayıp Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma kararı vermişti.

ise Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ın görevden alınmasına ilişkin kararı imzalamayı reddetmişti, ancak doğrudan söz konusu karara ilişkin itirazını Anayasa Mahkemesi’ne iletmemişti. Bu nedenle Genelkurmay Başkanı’nın otomatik olarak görevinden alınmış olduğu belirtiliyordu.

Ancak hükümet açıklamasından bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Sarkisyan’ın ‘askeri görev ve askerin statüsüne’ ilişkin kanun üstünden Gasparyan’ın görevden alınmasına itiraz ettiği kaydedilmişti.

Kommersant gazetesi hukukçulara atıfla, Ermenistan yasalarına göre söz konusu itiraz değerlendirilinceye kadar Gasparyan’ın görevden alınamayacağı yorumunu aktarmıştı.

Daha sonra Ermenistan İdari Mahkemesi nihai karar alınıncaya kadar Gasparyan’ın görevine devam etmesine hükmetmişti, ancak başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Onik Gasparyan, genelkurmay başkanlığı görevinden alınmış olup yeni genelkurmay başkanı atama süreci anayasanın 139. maddesinin 2. fıkrasında belirlenen prosedür çerçevesinde devam ediyor” ifadeleri kullanılmıştı.