'ABD, nükleer silahlarını Avrupa'dan gizlice çıkarıyor'

FAS'tan Hans Kristensen ve Matt Korda, ABD nükleer kuvvetlerinin durumuna ilişkin hazırlanan raporda, Avrupa'daki B61 nükleer yerçekim bombası sayısının 150'den 100'e azaltıldığını belirtti.

ABD yönetimi, Avrupa'daki taktik nükleer silahlarının sayısında değişikliğe gidip gitmediğini henüz resmi olarak açıklamadı.

Rusya'nın her zaman ABD'nin nükleer silahlarını Avrupa'dan çekmesini talep ettiğini anımsatan Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya devlet kuruluşlarındaki kaynaklar, ABD veya NATO'nun kapalı kanallar kullanarak Avrupa'daki nükleer cephaneliğin sayısının azaltıldığını bildirmediğini kaydetti.

Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, "Eğer sayı değiştiyse bu değişiklik, bombaların hassasiyeti ve işlevselliği iyileştirmeye yönelik modernizasyonuyla ilgili olabilir" dedi.

Alman medyası geçen yıl, Büchel üssündeki Amerikan bombalarının bir kısmının yeni modifikasyon olan B61-12 ile değiştirildiğini bildirmişti.

FAS'ın verilerine göre, bombaların büyük kısmı - yaklaşık 50 tanesi - İncirlik'te bulunuyordu, fakat rapora göre, en az 30'u buradan çıkarıldı. Bunun, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi ve İncirlik üssüne erişimin engellenme olasılığı nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

Darbeyi izleyen olayların ardından ABD'nin silah tahliyesini görüşmeye başladığı, ama bir kısmını tahliye ettiğini açıklamadığı ifade edilirken, Hans Kristensen, Kommersant'a yaptığı açıklamada, "Bu tür şeyler her zaman sessizce yapılır" yorumunu yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın eski yetkilisi Yevgeniy Bujinskiy ise, ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarını çıkaracağına inanmıyor. Kommersant'a konuşan Bujinskiy, "FAS'tan bilim insanlarının bildirdiği sayı değişikliğinin genel tabloya etkisi olmayacak" diye konuştu.

Rusya tarafı değişikliklerden emin olursa bunun planlama sırasında dikkate alınacağını kaydeden uzman, "Bu başlıklar ne anlama geliyor? Bunlar birer hedef. Yani acil planlarda değişiklik yapılacak. Bu kadar" ifadelerini kullandı.