Rusya ile ABD'den 'deniz kazalarında iş birliği' tatbikatı

Rusya Deniz Kurtarma Servisi ve ABD Sahil Güvenliği, büyük petrol sızıntıları ve diğer deniz kazaları için bilgi değişiminin işlendiği BRAVO-2021 uluslararası tatbikatını gerçekleştirdi.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Servisi'nden (Rosmorrechflot) yapılan açıklamada, 22 Mart Pazartesi günü düzenlenen tatbikata Rusya Deniz Kurtarma Servisi ve ABD Sahil Güvenliği'ne bağlı ekipler katıldı.

Rosmorrechflot'un açıklamasında, "Tatbikatta, denizlerde büyük ölçekli petrol sızıntıları ve diğer deniz kazalarının meydana gelmesi durumunda, taraflar arasında bildirimlerin organizasyonu ve müteakip iletişim konuları işlendi" ifadelerine yer verildi.

Tatbikat sonucu, taraflar arasındaki normal iletişim işleyişinin tespit edildiği aktarıldı.