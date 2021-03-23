'ABD'nin hipersonik silah programı, teknoloji eksikliği yüzünden gecikebilir'

ABD Kongresi'nin kontrol ve bütçe idaresinin 'Hipersonik Silahlar' başlıklı raporunda, teknoloji eksikliği nedeniyle ülkenin hipersonik silah programının gecikmeyle hayata geçirilebileceği belirtildi.

Raporun metninde, "Program başladığında henüz az gelişmiş olan bir dizi kritik teknoloji belirledik. Bu, programın hedeflerine ulaşmasının önünde engeller yaratabilir" ifadelerine yer verildi.

Sorunların, test sırasında aşırı yüklemelere maruz kalan hipersonik sistemlerin teknik karmaşıklığıyla ilgili olduğu kaydedildi.