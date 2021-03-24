NATO, Rusya’yı 'modern tehdit' olarak nitelendirdi

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumunun sonuç açıklamasında, “NATO adapte olmaya devam edecek. Tehditlerle ve sistemik rekabetle karşı karşıyayız. Rusya’nın saldırgan eylemleri, Avrupa-Atlantik güvenliğine tehdit oluşturuyor; terör, tüm biçimleri ve tezahürleriyle hepimiz için kalıcı tehdit olmaya devam ediyor. Otoriter rejimler, kurala dayalı dünya düzenine meydan okuyor, buna hibrit ve siber tehditler, yeni teknolojilerin kötü niyetli kullanımı dahil” ifadesine yer verildi.

Bu bağlamda, Transatlantik ortaklığın, müttefiklerin kolektif savunmasının temel taşı, siyasi birliğin merkez elemanı ve kurala dayalı dünya düzeninin önemli temeli olmaya devam edeceği kaydedildi.

Sadece savunma amaçlı kuruluş olduğu ve “hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığı” konusunda ısrar eden NATO’nun açıklamasında, “Daha tehlikeli ve öngörülemeyen bir güvenlik ortamına yanıt olarak, NATO’nun caydırıcılık ve savunma yeteneklerini, potansiyel ve dayanıklılığını önemli ölçüde güçlendiriyoruz” dendi.

Ayrıca önümüzdeki NATO zirvesinin, dünyadaki tüm modern tehditleri ve değişiklikleri dikkate alacak yeni bir stratejik konsept üzerinde odaklanacağı belirtildi.