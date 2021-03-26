F-35, eğitim uçuşu sırasında kendi kendini vurdu: ABD Hava Kuvvetleri'ne 2 buçuk milyon dolarlık maliyet çıkardı

ABD Donanması'na ait bir F-35B savaş uçağı, yakın hava desteğine yönelik eğitim uçuşu sırasında ateşlediği 25 mm'lik top mermisi nedeniyle kendini vurdu. Uçağın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Military.com'un aktardığına göre olay 12 Mart'ta Arizona'daki Yuma Hava Üssü'nde yaşandı.

Gece görevi için havalanan F-35B'ten ateşlenen 25 mm'lik mermi, namlu ağzından çıktıktan hemen sonra infilak ederek uçağın gövdesinde 'A sınıfı' olduğu belirtilen, 2.5 milyon dolar tutarında bir hasara yol açtı.

Olay sırasında yara almayan pilot, F-35B'yi güvenli bir şekilde hava üssüne döndürmeyi başardı ancak uçağın artık kullanılamayacağı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken pilotun kasıtlı bir eylemde bulunup bulunmadığı inceleniyor.