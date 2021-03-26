ABD medyasından ‘Rus S-400 hava savunma sistemi F-22 ve F-35’i tespit edebiliyor’ itirafı

ABD’de yayınlanan The National Interest dergisi, giderek gelişen Rus S-400 hava füze savunma sistemlerinin, görünmezlik özelliğine sahip olduğu iddia edilen F-22 Raptor, F-35 Lightning II ve B-2 Spirit savaş uçaklarını tespit ve takip edebildiğini itiraf etti.

Kris Osborn imzalı yazıda, S-400 hava savunma sisteminin diğer hava savunma sistemleriyle birlikte, yeni nesil yüksek hızlı dijital veri işleme teknolojilerini kullanarak hedef takibiyle ilgili hızlı bilgi değişimini sağlayan bir ağ oluşturduğu ifade edildi.

Iran and China are among the group of nations known to operate Russian-built S-400 air defenses. https://t.co/XwxfHPr8yM — National Interest (@TheNatlInterest) March 26, 2021

​Bu ağın, F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi düşük radar izi ve yüksek görünmezlik özelliğine sahip savaş uçaklarını tespit etmenin yanı sıra, bu uçakların Rus hava savunma sistemlerinin kontrolündeki hava sahasındaki konumlarını sürekli ve doğru biçimde takip etme sorununu da çözdüğü kaydedildi.