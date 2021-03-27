Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti

Ukrayna ordusunun, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını Karadeniz'deki bir tatbikat kapsamında test ettiği bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı ArmyInform haber ajansının haberinde, "Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Ukrayna anakarasından Karadeniz'de yer alan Tendra Dili Adası'na uçuş gerçekleştirdi. Araçlar, manevralarla ilgili çeşitli eğitim görevlerini yerine getirdi" denildi.

Tendra Dili Adası'nda, çeşitli donanma birimlerinin eğitim aldığı ve savaşa hazırlığı artırdığı çok maksatlı deniz poligonunun yer aldığı belirtilen haberde, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin bu yıl içinde, daha uzun uçuş menzili gibi iyileştirilmiş özelliklere sahip Bayraktar TB2 insansız hava araçlarından bir filo alacağı kaydedildi.