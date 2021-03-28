Bild: Alman denizaltıları, Rus navigasyon sistemleriyle donatıldı

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Almanya Donanması'nın envanterindeki denizaltılarda, 1990 yılında St. Petersburg'da kurulan 'Transas' şirketinin geliştirdiği navigasyon sistemleri kullanılıyor.
Bild: German Navy ships and submarines are equipped with Russian navigation systems— Russia Daily News (@russiadailynews) March 28, 2021
via @russiadailynews https://t.co/nCEwBUhm4t
Berlin'in 'Transas'la 2005 yılında eski Başbakan Gerhard Schröder döneminde işbirliği yapmaya başladığını ve yaklaşık 100 gemiye Rus navigasyon sistemi kurulduğunu yazan Bild, daha sonra Almanya'nın U 35 ve U 36 tipi modern denizaltılar için Transas Navi-Sailor 4000 sistemini seçtiğini kaydetti.
'Batılı istihbarat servislerinin odağında'
Bild, Transas navigasyon sistemlerinin Alman denizaltıları için tehdit oluşturup oluşturmayacağını Almanya Savuma Bakanlığı'na sordu. Bakanlıktan verilen yanıtta, "Hükümet, Savunma Bakanlığı'nın kullanımında olan bilişim, siber ve kripto araçlarının güvenliğini sağlamak için büyük çaba sarf ediyor" dendi.
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