Bild: Alman denizaltıları, Rus navigasyon sistemleriyle donatıldı

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Almanya Donanması'nın envanterindeki denizaltılarda, 1990 yılında St. Petersburg'da kurulan 'Transas' şirketinin geliştirdiği navigasyon sistemleri kullanılıyor.

Bild: German Navy ships and submarines are equipped with Russian navigation systems



via @russiadailynews https://t.co/nCEwBUhm4t — Russia Daily News (@russiadailynews) March 28, 2021

​Berlin'in 'Transas'la 2005 yılında eski Başbakan Gerhard Schröder döneminde işbirliği yapmaya başladığını ve yaklaşık 100 gemiye Rus navigasyon sistemi kurulduğunu yazan Bild, daha sonra Almanya'nın U 35 ve U 36 tipi modern denizaltılar için Transas Navi-Sailor 4000 sistemini seçtiğini kaydetti.

'Batılı istihbarat servislerinin odağında'

2018'de Fin Wartsila şirketinin Transas'ı satın aldığını ancak askeri alanda çalışmalar yürüten birimin Rusya'da çalışmalarına devam ettiğini belirten Bild, "Güvenlik alanındaki uzmanlara göre Rus güvenlik sistemiyle yakın bağları nedeniyle Transas'ın bu birimi, Batılı istihbarat servislerinin odağında" ifadelerine yer verdi.

Bild, Transas navigasyon sistemlerinin Alman denizaltıları için tehdit oluşturup oluşturmayacağını Almanya Savuma Bakanlığı'na sordu. Bakanlıktan verilen yanıtta, "Hükümet, Savunma Bakanlığı'nın kullanımında olan bilişim, siber ve kripto araçlarının güvenliğini sağlamak için büyük çaba sarf ediyor" dendi.