Rusya: Tu-142 uçakları Kuzey Denizi üzerinde ve Kuzeydoğu Atlantik'te uçuş gerçekleştirdi

Rusya Kuzey Filosu basın dairesi, iki Tu-142 deniz keşif ve anti-denizaltı uçağının Kuzey Denizi’nin hava sahasında ve Kuzeydoğu Atlantik'te uçuş gerçekleştirdiklerini, uçaklara Barents Denizi’nin hava sahasında Su-33 jetlerinin refakat ettiğini duyurdu.

Rusya Kuzey Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, iki Tu-142 deniz keşif ve anti-denizaltı uçağının Kuzey Denizi’nin hava sahasında ve Kuzeydoğu Atlantik'te uçuş gerçekleştirdikleri, uçaklara Barents Denizi’nin hava sahasında Su-33 jetlerinin refakat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Filosu’na ait iki Tu-142 uzun menzilli anti-denizaltı uçağının mürettebatı, Kuzey Denizi'nin hava sahasında Kuzeydoğu Atlantik'te planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş görevini tamamladıktan sonra pilotlar, Vologda bölgesindeki Kipelovo Havalimanı’na iniş yaptı" ifadelerine yer verildi.

Uçuşun Barents Denizi, Norveç Denizi ve Kuzey Denizi’nin tarafsız suları üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, uçuşun Barents Denizi’nin hava sahasında gerçekleşen ilk aşamasında Tu-142’lere Su-33 avcı uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi.

‘Norveç Denizi ve Kuzey Denizi hava sahasında Tu-142’lere Norveç ve İngiltere’ye ait jetler refakat etti’

“Kuzey Filosu’na ait iki Tu-142 anti-denizaltı uçağının Norveç Denizi'nin hava sahasındaki uçuşu sırasında Norveç Hava Kuvvetleri'nden iki F-16 savaş jeti refakat etmek için iki kez havalandı. Bunun yanı sıra İngiliz Hava Kuvvetleri'nden iki Typhoon avcı uçağı, Tu-142 uçaklarına Kuzey Denizi’nin hava sahasında refakat etti.”

Rus uçaklarına Norveç Denizi ve Kuzey Denizi hava sahasındavehava kuvvetlerine ait savaş jetlerinin refakat ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

Kuzey Filosu’na ait deniz uçaklarının yaklaşık 11 saat süren uçuşunun, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştiği ifade edildi.