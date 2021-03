Suriye'ye doğru seyreden Rus savaş gemileri Süveyş Kanalı'ndan geçti

Baltık Filosu'nun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre filoya ait uzun menzilli seyahat gerçekleştiren 'Stoykiy' korveti ile 'Kola' tankerinin Süveyş Kanalı'ndan geçiş yaptı.

Rus savaş gemilerinin Suriye'nin Tartus Limanı'ndaki Rus donanma üssüne ilerlediği belirtildi.

Корвет «Стойкий» прошел через Суэцкий канал и взял курс к сирийским берегам:https://t.co/L5pKbKegtS pic.twitter.com/ktnXyLrMnV — zvezdanews (@zvezdanews) March 31, 2021

​Ne olmuştu?

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından pazartesi öğleden sonra dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.