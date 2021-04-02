ABD’li general Hodges’ten ‘Karadeniz’de Rusya’nın sinirleriyle oynama’ teklifi

Ukrayna medyasına açıklamalarda bulunan Hodges, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Moldova’nın Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiğini belirterek bu Karadeniz ülkelerine birbirine yardım etme ve istihbarat paylaşma çağrısında bulundu.

'Rusya kendini çok rahatsız hissetmeli'

Hodges, “ABD de bunun bir parçası olmalı. Rus Karadeniz filosu komutanının, örneğin Sivastopol’deki yasa dışı üssünde kendini çok rahatsız hissedeceği tedbirler almalıyız. Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız” ifadesini kullandı.

ABD’li genelar, Ukrayna’nın anti-gemi füzelerini alma kararı ile ABD’nin Romanya’ya keşif ve saldırı amaçlı MQ-9 Reaper insansız hava araçlarını yerleştirmesinin, bölgede üstünlüğü ele geçirmeye yardımcı olacak önemli adımlar olduğunu söyledi.