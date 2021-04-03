'Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı PAK DA'nın son görünümü onay aldı'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rus askeri havacılık ve savunma şirketi Tupolev tarafından geliştirilen uzun menzilli hayalet bombardıman uçağı PAK DA'nın son görünümüne onay verdiği bildirildi.

Rus askeri-sanayi sektöründen bir kaynak, geleceğin uçağı olarak gösterilen uzun menzilli hayalet bombardıman uçağı PAK DA’nın son görünümünün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti.

Sputnik'e konuşan kaynak, önceliğin, uçağın radar görünürlüğü seviyesinin azaltılması ve uzun menzilli silahlarla donatılmasına verildiğini belirterek, "Programın geliştirilmesi çalışmaları detaylı tasarım aşamasında, çeşitli prototiplerin yapımı devam ediyor" dedi.

Kaynak, 'uçan kanat' aerodinamik şemasına göre inşa edilen yeni bombardıman uçağının, ses altı hız ve uzun uçuş süresine sahip olacağını belirterek, sadece uzun menzilli seyir füzeleri, hipersonik füzeler ve gövde içi silahlar kullanacağını kaydetti.

Yeni bombardıman uçağının hem mürettebatın kontrolünde hem de dron modunda uçabileceğini belirten kaynak, "Bombardıman uçağının İHA gruplarını kontrol edebileceği ve 'havadan havaya' füzelerin tüm spektrumunu kullanabileceği öngörülüyor" diye konuştu.

Yeni motor sayesinde 30 saati bulan uçuş süresine sahip olması beklenen uçak, halihazırda Rus ordusu tarafından kullanılan Tu-95 stratejik bombardıman uçağının yerini alacak. Uçağın 2027'ye kadar Rus ordusunun hizmetine verilmesi planlanıyor.