Ukrayna-İngiltere 'Cossack mace-2021' tatbikatına binden fazla asker katılacak

Ukrayna-İngiltere’nin ‘Cossack mace – 2021’ komuta ve personel tatbikatına, aralarında beş NATO üyesi ülkenin temsilcilerinin de yer aldığı binden fazla askerin katılacağı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ‘Cossack mace – 2021’ komuta ve personel tatbikatına, aralarında beş NATO üyesi ülkenin temsilcilerinin de bulunduğu binden fazla askerin katılacağı belirtildi.

Tatbikatın birkaç ay içinde gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, “Tatbikatın operasyonel-stratejik arka planı, Ukrayna’nın çevresindeki askeri ve siyasi durumun gelişimine ilişkin olasılıkları göz önünde bulunduruyor. Tatbikat senaryosuna göre, çokuluslu tugayın karargah ve birimleri, saldırgan ülkenin silahlı kuvvetlerinin büyük ölçekli saldırısını püskürtme görevini yerine getirecek” denildi.

Tatbikatta özellikle, devlet sınırları ve toprak bütünlüğünü eski haline getirmek için komşu devletten gelecek saldırılara karşı savunmadan saldırıya geçiş faaliyetlerinin yürütüleceği belirtilen açıklamanın devamında, “Bu uluslararası tatbikatın bir diğer önemli görevi de, askeri birimler için hizmet içi eğitim merkezinin yeteneklerinin daha da iyileştirilmesi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile NATO üyesi ülkelerin ordularının uyumluluğunu daha da artırmak için en etkili araç olan geniş çaplı uluslararası tatbikatların yürütülmesini sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.