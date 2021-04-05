Ukrayna ile olası savaşta Rusya’yı yenik düşürmeyecek silahlar, ABD medyasında

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest’te (NI) yayınlanan bir makalede Kiev ile olası bir savaşta Moskova’ya zafer kazandıracak Rus ordusunun envanterindeki beş silah ele alındı.

Mark Episkopos imzalı makaleye göre Ukrayna ile Rusya arasında başlayabilecek bir savaşta Moskova’ya zafer kazandıracak Rus ordusunun envanterindeki beş silah sıralandı.

Ukrayna’nın güneydoğusunda tırmanan gerilimin Rusya ile bir savaşa yol açabileceği belirtilen yazıda, Rus ordusunun hem havada, hem de füze savunması alanında belirgin bir üstünlüğü bulunduğu ve bunun Ukrayna ordusuna büyük zorluklar yaratacağı vurgulandı.

Ukrayna ordusunun gizlilikten yoksun olması nedeniyle Kiev'in Rus füze savunma sistemini aşamayacağına inanan yazar, Kırım’da konuşlandırılan ve Ukrayna'nın doğu ve orta kesimlerindeki askeri tesisler için tehdit oluşturabilecek, ayrıca 400 kilometrelik menzilde uçakları, insansız hava araçlarını (İHA) ve füzeleri imha edebilen S-400 Triumf hava savunma sistemini hatırlattı.

Listedeki bir sonraki maddeye ‘havadan karaya’ füzeler ve güdümlü bombalarla donatılmış Su-35 avcı uçaklarını koyan Episkopos, Ukrayna hava kuvvetlerinin geride kalması ve harap durumda olmasının yanı sıra Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin sayısal üstünlüğü nedeniyle de Rusya’ya direnemeyeceğini vurguladı.

Karada askeri çatışma durumunda Rusya’nın BMP-3M piyade savaş araçlarını kullanacağını yazan uzman, çatışmaların kent koşullarında gerçekleşeceğine, bu nedenle hafif ve manevra kabiliyeti yüksek piyade savaş araçlarının tanklara göre önemli avantajlara sahip olacağına dikkat çekti.

Varsayımsal bir savaşta her şeyden öce Rus yapımı T-90M tanklarının da katkı sağlayacağını ifade eden Episkopos, Rusya'nın hizmette olan tank sayısı bakımından dünya lideri olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda Ukrayna’nın sahip olduğu T-84’lerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten yazar, fakat yine bu tankların etkili bir mücadele için yeterli olamayacaklarını vurguladı.

Yazar, beşinci sırada ise gelişmiş nişan alma teknolojisi ile donatılmış ve dakikada sekiz atış yapabilen Rus yapımı 2C19 Msta-S kundağı motorlu obüsleri gösterdi.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı. Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

Ancak Şubat ayından bu yana, Ukrayna'nın doğusundaki durum giderek kötüleşti. Ukrayna ordusu tarafından ayrılıkçı Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerindeki yerleşim yerlerine yönelik provokasyonlar artmış durumda.