ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den S-400 açıklaması: Yapılabilecek en iyi şey, hasarı sınırlandırmak

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almış olmasını egemenlik kararları çerçevesinde değerlendirdiğini ama ABD yasalarına göre bu satın alımın bir ihlal olduğunu yineledi; "Sanıyorum şu anda yapılabilecek en iyi şey, hasarı sınırlandırmaktır" dedi.

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu, yeni yönetim döneminde ilişkilerin muhtemel seyrini ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almış olması nedeniyle ABD'den baskı görüyor olmasını değerlendirdi.

S-400 konusunun son yıllarda ikili ilişkileri tıkayan en önemli konu başlıklarından biri olmasına ilişkin soru üzerine Jeffrey, bu konuda iki başkentin uzlaşma ihtimalinin pek olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Jeffrey, pratikte bu sorunun çözümünün pek kolay olmadığına işaret ederek şunları söyledi: "Türkiye'nin gözünde bu tamamen bir egemenlik kararı: Neden egemen bir devlet, başka bir devletten silah alamasın? Fakat ABD yasalarına göre, bu bir ihlal; 2017'deki CAATSA yasasının ihlali. Aynı zamanda bizim en önemli askeri ve diplomatik programlarımızdan birine tehdit. Dolayısıyla sanıyorum şu anda yapılabilecek en iyi şey, hasarı sınırlandırmaktır.

Türkiye S-400'leri elinde tutar ve bunun gibi kayda değer büyük başka Rus silahları almaz; ABD yaptırımları korur, şu an zaten var ki Türk ekonomisi üzerinde ciddi bir etkisi olmadı. Bu şekilde devam eder, konu gündeme gelirse iki taraf da pozisyonunu korur."

Jeffrey'nin diğer açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle: