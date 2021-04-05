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    ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey

    ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den S-400 açıklaması: Yapılabilecek en iyi şey, hasarı sınırlandırmak

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    https://tr.sputniknews.com/savunma/202104051044196122-abdnin-eski-suriye-ozel-temsilcisi-jeffreyden-s-400-aciklamasi-yapilabilecek-en-iyi-sey-hasari/

    ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almış olmasını egemenlik kararları çerçevesinde değerlendirdiğini ama ABD yasalarına göre bu satın alımın bir ihlal olduğunu yineledi; "Sanıyorum şu anda yapılabilecek en iyi şey, hasarı sınırlandırmaktır" dedi.

    ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu, yeni yönetim döneminde ilişkilerin muhtemel seyrini ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almış olması nedeniyle ABD'den baskı görüyor olmasını değerlendirdi.

    S-400 konusunun son yıllarda ikili ilişkileri tıkayan en önemli konu başlıklarından biri olmasına ilişkin soru üzerine Jeffrey, bu konuda iki başkentin uzlaşma ihtimalinin pek olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

    S-400
    © Sputnik
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    Anadolu Ajansı'na konuşan Jeffrey, pratikte bu sorunun çözümünün pek kolay olmadığına işaret ederek şunları söyledi: "Türkiye'nin gözünde bu tamamen bir egemenlik kararı: Neden egemen bir devlet, başka bir devletten silah alamasın? Fakat ABD yasalarına göre, bu bir ihlal; 2017'deki CAATSA yasasının ihlali. Aynı zamanda bizim en önemli askeri ve diplomatik programlarımızdan birine tehdit. Dolayısıyla sanıyorum şu anda yapılabilecek en iyi şey, hasarı sınırlandırmaktır.

    Türkiye S-400'leri elinde tutar ve bunun gibi kayda değer büyük başka Rus silahları almaz; ABD yaptırımları korur, şu an zaten var ki Türk ekonomisi üzerinde ciddi bir etkisi olmadı. Bu şekilde devam eder, konu gündeme gelirse iki taraf da pozisyonunu korur."

    Jeffrey'nin diğer açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

    • Amerika ile Türkiye arasında çok kapsamlı ilişkiler var, bu ilişkiler devam edecek. Şu an ilişkiler çok da yakın değil. Henüz Başkan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmedi ki, ikisi de birbirlerini iyi tanıyor. Şu an hataya çok fazla yer yok. Bu ilişkiler önemli ve önemli olmaya da devam edecek fakat daha önceki dönemlerde gördüğümüzden daha az iyi durumda.
    • Şu an ilişkilerde bir sakinleşme döneminde olduğumuzu düşünüyorum, 6 ay sonra ilişkilerin ne durumda olduğuna bakalım, daha iyi olacağından eminim.
    • Ülkelerin iç meseleleriyle daha az ilgilenip olabildiğince geniş bir ittifakı muhafaza etmek önceliğimiz olmalı. Soğuk Savaş'ta yaptığımız şey buydu. Türkiye gibi çok önemli bir role sahip bir ülkeyle bunu başarılı bir şekilde yaptık. O noktaya yakında ulaşacağımızı düşünüyorum, o yüzden 6 ay alır dedim.
    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden, James Jeffrey, Suriye, s400, Türkiye, Rusya, ABD
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