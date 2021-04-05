FSB, Stavropol Bölgesi'nde terör saldırısı planlayan bir cihatçıyı yakaladı

Rusya'nın Stavropol Bölgesi'ne bağlı Kislovodsk kentinde güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısı planlayan bir cihatçı Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gözaltına alındı. FSB, IŞİD taraftarı 3 kişinin daha yakanlandığını duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamaya göre daha önce hüküm giymiş, 1996 doğumlu bir Rusya vatandaşı, Kislovodsk'ta bir polis noktasına saldırı hazırlığındayken yakalandı.

Daha önceki davalarla ilgili olarak gittiği polis noktasında patlama gerçekleştirmek üzere el bombaları imal ettiği tespit edilen cihatçının evinde bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı maddeler ve cihatçılıkla ilgili yayınlar bulundu.

FSB, operasyonun Rusya Soruşturma Komitesi ve İçişleri Bakanlığı'yla birlikte düzenlendiğini belirtti.

'Suriye'deki teröristleri finanse eden 3 kişi yakalandı'

Bu arada FSB, Suriye'deki teröristlerin finansmanında parmağı bulunan 3 Rusya vatandaşının yakalandığını da duyurdu.

FSB, gözaltına alınan 4 kişinin tamamının IŞİD taraftarı olduklarını ve Stavropol Bölgesi'nde terör saldırıları planladıklarını vurguladı.

Daha önce FSB, 2021 yılında Rusya'nın farklı bölgelerinde çok sayıda terör saldırısının önüne geçildiğini açıklamıştı.