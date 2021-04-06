Eski Ermenistan lideri Koçaryan: Erivan hata yaptı, Karabağ’daki savaş durdurulabilirdi

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan, Dağlık Karabağ'daki savaşı 'tamamen farklı bir senaryo' ile durdurmanın mümkün olduğunu, ancak Ermeni tarafının bu sorumluluğu almadığını belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan eski Ermenistan lideri Robert Koçaryan, Rusya’nın savaşı durdurmak için elinden gelen her şeyi yaptığını ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19 Ekim'de yaptığı önerinin Ermeni yetkililer tarafından reddedildiğini hatırlatarak, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaşanan her şeyden kişisel olarak sorumlu olduğunu kaydetti.

Koçaryan, “Yani, savaşı tamamen farklı bir yöntemle durdurma fırsatı vardı ve Ermeni tarafı, Ermeni Başbakanı böyle bir karar verme sorumluluğunu almadı. Ona göre, halk bunu anlamayabilirdi ve onu ihanetle suçlayabilirdi” dedi.

Koçaryan, Karabağ’ın bu nedenle 19 Ekim’de kaybedeceğinin onlarca kat fazlasını kaybettiğini, binlerce ölü ve yaralı verdiğini belirterek şunları ekledi: “Yani, bu kararı vermesi gereken, bu kararı vermekle yükümlü olan kişinin sorumluluk derecesi budur. Genelkurmay'ın savaşın kaybedileceğine dair bir pozisyonu, buna ilişkin verdiği yazılı bir raporu vardı. Neler olduğunu herkes biliyordu. Yetkililer için, elde ettiğimiz sonuçla kıyaslanamayacak kadar iyi olan zor ve sorumlu bir karar vermek, kesinlikle her şeyi teslim edip ‘Ne yapabilirdik ki, kaybettik’ demek, daha kolaydı.”