Rusya'da geleceğin yörünge uçakları için tasarlanan motor test edildi

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Birleşik Motor Şirketi, gelişmiş hipersonik hava araçları ve yörünge uçakları için tasarlanan motorun prototipini test etti.

Birleşik Motor Şirketi'nden yapılan açıklamada, gelişmiş hipersonik hava araçları ve yörünge uçakları için tasarlanan titreşimli patlama motorunun, Lulka deneysel tasarım bürosunda geliştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Titreşimli patlatma motoru prototipinin testinin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Beklenen sonuçlar elde edildi. Bazı çalışma modlarında, spesifik itme gücü, geleneksel güç ünitelerinin performansını yüzde 50'ye varan oranda aştı. Bu, gelecekte uçağın azami menzili ve yük ağırlığının 1.3-1.5 kat artırılmasına imkan verecek" ifadelerine yer verildi

Bu motorun termodinamik döngüsünün mevcut gaz türbini motorlarından daha ekonomik olduğuna vurgu yapılan açıklamada, yeni motora sahip hava araçlarının daha iyi uçuş dinamikleri ve manevra kabiliyetine sahip olacağı kaydedildi.