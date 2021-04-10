Rus MiG-31 avcı uçağı, Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin RC-135 keşif uçağına önleme yaptı

Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasında "Hava hedefinin tanımlanması ve Rusya sınırlarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için Doğu Askeri Bölgesi'ndeki nöbetçi hava savunma birliklerinden bir MiG-31 avcı uçağı havalandırıldı" denildi.

ABD'ye ait RC-135 keşif uçağının yönünü değiştirmesinin ardından MiG-31 mürettebatının sorunsuz bir şekilde üsse döndüğü ifade edildi.

Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus avcı uçağının önleme uçuşunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığını ve Rusya'nın sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğini de vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, MiG-31'in RC-135'e önleme yaptığı uçuşun bir bölümünü kamuoyuyla paylaştı.