National Interest, ABD füzeleriyle ilgili ‘korkunç gerçeği’ açıkladı

National Interest (NI), ABD’nin yakında ordunun elinde yarım asırlık kıtalararası balistik füzelerin olduğu bir durumla karşı karşıya kalacağını yazdı.

Peter Huessy imzalı yazıda, Minuteman III füzesinin ömrünü uzatma programının destekçileri eleştirildi ve yeni stratejik caydırma nükleer füzelerini (GBSD) geliştirme projesine ihtiyaç olduğu kaydedildi. Minuteman III füzelerinin, kullanma süresini 2030 yılına kadar uzatmak için 1990’lı yılların sonlarında ve 2000’li yıllarında başlarında olmak üzere iki kez modernize edildiği anımsatıldı.

Huessy, “Ne yazık ki Minuteman III’ün ömrünü daha fazla uzatmak artık mümkün değil” ifadesini kullandı.

Kıtalararası balistik füzelerle ilgili tüm sistemin, yani altyapının, komuta ve idarenin ve ayrıca sanayi altyapısının iyileştirilmesi gerektiği kaydedilen yazıda, Minuteman III’ün kullanma süresini uzatmaya yönelik “daha ucuz” olan programın bu önemli unsurları hesaba katmadığına dikkat çekildi.

Yazıda ayrıca ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hyten’in, 60 yıl önce üretilen füzelerin 10 yıl sonra dağılmaya başlayacağı yönündeki sözlerine yer verildi. ABD Stratejik Komutanlığı Başkanı Charles Richard’in de bu görüşe katıldığı kaydedildi. Her ikisinin, ABD ordusunun modernize edilmemesi durumunda mevcut kıtalararası balistik füze sisteminin sözün tam anlamıyla paslanacağının altını çizdiği aktarıldı.

Huessy, “Minuteman III füzesinin kullanım süresini uzatma programı, Stratejik Komutanlığı’nın aradığı caydırıcı potansiyeli sağlayacak durumda değil. Bu program Amerika’yı, birçok teknik, mali ve maddi sorun yaratacak eskimiş yarım asırlık teknolojiyle bırakacak” diye yazdı.