ABD: Almanya'dan asker geri çekmeyi artık planlamıyoruz

Berlin'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 45. Başkan Donald Trump'ın Almanya'dan 12 bin asker çekme kararının halefi Joe Biden tarafından ters yüz edildiğini duyurdu. "Almanya'dan asker çekmeyi artık planlamıyoruz" diyen Austin, bilakis Almanya'ya ilave 500 asker konuşlandıracaklarını açıkladı.