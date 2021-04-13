NATO'dan 'Rusya Ukrayna sınırına askeri yığına yapıyor' iddiası: 'Derhal sonlandırmalı'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna içinde ve sınırında askeri yığınak yaptığını iddia ederek 'derhal sonlandırması gerektiğini' söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini iddia ederek 'durumu endişeyle takip ettiğini' söyledi.

Stoltenberg ayrıca, Ukrayna konusundaki iddialarını 2014 yılında Kırım'ın statüsüyle ilgili düzenlenen referandum süreciyle karşılaştırarak, Rusya'nın 'Kırım'a askeri güç sevk ettiğini' öne sürdü ve son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda birçok Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti:

"Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir."

'Rusya'nın uluslararası sorumluluklarına uymadığını' söyleyen Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği sarsılmazdır. Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru ve yasa dışı ilhakını kabul etmeyeceğiz" dedi ve "NATO Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'da 2014 yılında yaşanan batı destekli 'Euromaidan' olaylarıyla birlikte bölgede NATO ile ABD'nin askeri varlığı artarak devam etti. Öte yandan, Ukrayna güçleri de tek taraflı özerklik ilan eden Donbass bölgesindeki sivil hedeflere yönelik çok sayıda saldırıda bulundu.