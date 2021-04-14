Belarus: Polonya yönünden gelen tanımlanamayan bir uçak hava sahamızı ihlal etti

Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya yönünden gelen tanımlanamayan bir hava aracının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini, konuyla ilgili Varşova’dan soruşturma talep edildiğini açıkladı.

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Nisan 2021 saat 20.45’te Polonya yönünden tanımlanamayan bir hava aracı tarafından Belarus hava sahasının ihlali tespit edildi. Hava aracı daha sonra tekrar Polonya’ya döndü" denildi.

Olayla ilgili Polonya'nın Minsk Büyükelçiliği askeri ataşesinin bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Bu olayla ilgili soruşturmanın yapılması ve sonuçlarının Belarus'a bildirilmesi gerektiği dile getirildi" ifadelerine yer verildi.