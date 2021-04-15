MSB: NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021'de Adana'daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, uçağın üs komutanlığına inişi ve görevli askeri personel tarafından karşılanmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.

NATO’nun Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askerî personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021 tarihinde Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı.#MSB #TSK pic.twitter.com/SjytfMJkHD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2021

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